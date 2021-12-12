Antalya'da bir dairede çıkan yangında dumanda etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin yardımı ile yeniden hayata tutundu.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı karşısındaki bir apartmanın son katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Rus uyruklu Julia Özdoğan (45), şömineyi benzin ile yakmaya çalışırken bir anda etrafında bulunan eşyalar alev aldı. Yangının büyümesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Olayda ev sahibi kadın ve oğlu Timur Özdoğan (18) ile "sfenks" cinsi kedileri yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan anne ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kendinden geçen kediye ise itfaiye ekipleri tarafından suni teneffüs yapıldı. Kedi ekiplerinin müdahalesinin ardından yeniden hayata tutundu.

Polis ekipleri konuyla ilgili olarak inceleme başlattı. - ANTALYA