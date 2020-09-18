Son dakika haberi: Antalya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sera yapımı sırasında elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Çobanlar Mahallesi Seydim Sokak'ta sera yapımında çalışan Ramazan Harmancı (23), demirlere naylon çekerken elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Harmancı'nın cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 21:17 - Kaynak: AA
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