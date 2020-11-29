Antalya'nın Kaş ilçesinde hayatını kaybeden 70 yaşındaki emekli gazi polis memuru Musa Aydemir'in cenazesi toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden Aydemir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Süleyman Çavuş Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan namazın ardından Aydemir'in cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Aydemir'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Antalya'da emekli gazi polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika