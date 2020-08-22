Son dakika haberi... Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki Orhan Doğan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangını fark eden Doğan, dışarıya çıktı, komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürülen yangın evde hasara neden oldu. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, kafeslerdeki 3 bıldırcının telef olduğunu belirledi.

Büyük üzüntü yaşayan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, evin yandığına değil, bıldırcınlarının öldüğüne üzüldüğünü belirterek, "Her gün öterler, yumurtlarlardı. Ne yapayım boş kafesi. Şimdi hepsi bulut oldu." dedi.

Doğan, tavuk ve bıldırcın alıp beslemek için hayırseverlerden destek istedi.