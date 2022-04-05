Son dakika haberi! Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisini, deniz polisi kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisini, deniz polisi kurtardı

05.04.2022 12:52
Son dakika haberi! Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisini, deniz polisi kurtardı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'da yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize düşen üniversite öğrencisi deniz polisince kurtarıldı.

Antalya'da yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize düşen üniversite öğrencisi deniz polisince kurtarıldı. Ekipler bota aldıkları gence bilincini kaybetmemesi için sürekli soru sordu.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta meydana geldi. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden bir kişinin denize düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi sevk edildi. Botla gencin olduğu yere gelen deniz polisi su üstündeki gence, "Sakin ol, sakin ol, geldik" diye yaralıyı sakinleştirdi. Bota alınan genç Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı. Ekipler isminin Kemal T, olduğunu öğrendikleri üniversite öğrencisinin bilincini kaybetmemesi için sürekli soru sorarak, uyanık tutmaya çalıştı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Kemal T., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Son dakika haberi! Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisini, deniz polisi kurtardı
Son dakika haberi! Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisini, deniz polisi kurtardı
Son dakika haberi! Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisini, deniz polisi kurtardı
Son dakika haberi! Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisini, deniz polisi kurtardı
Son dakika haberi! Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisini, deniz polisi kurtardı
Son dakika haberi! Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisini, deniz polisi kurtardı

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Konyaaltı Caddesi, Üniversite, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisini, deniz polisi kurtardı - Son Dakika


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