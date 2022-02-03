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Son dakika haberi! Antalya'da fırtına dalgaları falez boyuna yükseltti, balıkçı teknesi battı - Son Dakika

Son dakika haberi! Antalya'da fırtına dalgaları falez boyuna yükseltti, balıkçı teknesi battı

03.02.2022 12:43

Son dakika habere göre Antalya'da fırtına dalgaları falez boyuna yükseltti, balıkçı teknesi battı Fırtına ve yağışın etkili olduğu kentte hava siyaha büründü Oluşan dev dalgalar falezlere kadar yükseldi, Konyaaltı Sahili beyaz bir köpük tabakasıyla kaplandı Bir tekne fırtına nedeniyle battı Turizm kenti...

Antalya'da fırtına dalgaları falez boyuna yükseltti, balıkçı teknesi battı

Fırtına ve yağışın etkili olduğu kentte hava siyaha büründü

Oluşan dev dalgalar falezlere kadar yükseldi, Konyaaltı Sahili beyaz bir köpük tabakasıyla kaplandı

Bir tekne fırtına nedeniyle battı

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar falezlerin boyuna kadar çıktı. Aşırı yağış ve dolu nedeniyle hava akşam karanlığına dönerken yat limanındaki bir tekne battı.

Turizm kenti Antalya'da yağışlı ve fırtınalı hava dün geceden itibaren etkisini arttırmaya başladı. Sağanak ve gök gürültülü bir havanın hakim olduğu kentte şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Oluşan dalgalar falezler boyunca yükseldi. Kaleiçi Yat Limanı'ndaki tekneler beşik gibi sallandı, bir tekne ise battı. Dalgakıran üzerinden aşan dalgaları turistler ve vatandaşlar hem izledi hem cep telefonları ile görüntüledi. Yağmurla birlikte ara ara dolu yağışının da olduğu görüldü. Havanın kararması nedeniyle sürücüler farlarını açarak ilerledi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki dalgalar ise neredeyse yeşil alana kadar geldiği görüldü. Beyaz bir tabaka ile kaplanan sahildeki görüntüyü vatandaşlar fırtınaya rağmen izledi.

Dalgaları fotoğraflayan Umut Can " Sabah evden parka diye çıtım. Daha sonra arkadaşlarımla kafeye kitap okumaya geldim. Havanın böyle olduğunu görünce limana geldik. Manzara çok güzel, dalgalar inanılmaz görünüyor. Bir süre daha izleyeceğiz" diye konuştu.

Yağışlı ve fırtınalı havanın gün boyu kentte etkili olması bekleniyor.

Son dakika haberi! Antalya'da fırtına dalgaları falez boyuna yükseltti, balıkçı teknesi battı
Son dakika haberi! Antalya'da fırtına dalgaları falez boyuna yükseltti, balıkçı teknesi battı
Son dakika haberi! Antalya'da fırtına dalgaları falez boyuna yükseltti, balıkçı teknesi battı

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Konyaaltı Sahili, Fırtına, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Antalya'da fırtına dalgaları falez boyuna yükseltti, balıkçı teknesi battı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Antalya'da fırtına dalgaları falez boyuna yükseltti, balıkçı teknesi battı - Son Dakika
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