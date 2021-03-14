Son dakika haberi: Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın, söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi: Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın, söndürüldü
14.03.2021 12:21
Gelen son dakika haberine göre ANTALYA Limanı Serbest Bölge'de gemi yapım atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.
ANTALYA Limanı Serbest Bölge'de gemi yapım atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi zarar meydana geldi.
Antalya Limanı Serbest Bölge'deki Damen adlı gemi yapım atölyesinde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Boya presinden kaynaklandığı öğrenilen yangın, bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen personele ise sağlık ekipleri müdahale etti.Yangında maddi zarar meydana geldi.
Son Dakika Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Ankara'da mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu! Devreye İl Sağlık Müdürlüğü girdi Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Yeniden kapanma olacak mı? Milyonların gözü yarınki Kabine toplantısında Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi