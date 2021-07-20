Son dakika haberi: Antalya'da hafif ticari araç direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde direğe çarpan hafifi ticari aracın sürücüsü öldü, eşi ile 2 çocuğu yaralandı.
Nevzat Demir'in (41) kullandığı 48 VN 882 plakalı hafif ticari araç, Aksaz Kavşağı'nda sinyalizasyon direğine çarptı.
Kazada, sürücü Demir ile eşi Özlem, çocukları Erva ve Emir Demir yaralandı.
Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nevzat Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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