Üye Girişi
Son dakika haberi: Antalya'da hafif ticari araç direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Antalya'da hafif ticari araç direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

20.07.2021 14:55
Son dakika haberi: Antalya'da hafif ticari araç direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde direğe çarpan hafifi ticari aracın sürücüsü öldü, eşi ile 2 çocuğu yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde direğe çarpan hafifi ticari aracın sürücüsü öldü, eşi ile 2 çocuğu yaralandı.

Nevzat Demir'in (41) kullandığı 48 VN 882 plakalı hafif ticari araç, Aksaz Kavşağı'nda sinyalizasyon direğine çarptı.

Kazada, sürücü Demir ile eşi Özlem, çocukları Erva ve Emir Demir yaralandı.

Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nevzat Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nevzat Demir, Manavgat, Antalya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Antalya'da hafif ticari araç direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Minik Ecrin gözyaşlarıyla uğurlandı! Acılı babaannenin feryatları, yürekleri dağladı 14:55 Minik Ecrin gözyaşlarıyla uğurlandı! Acılı babaannenin feryatları, yürekleri dağladı Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi 14:49 Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi Ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı 14:04 Ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
Açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan'dan sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakileri de şahit tuttu 13:39 Açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan'dan sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakileri de şahit tuttu Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok 12:56 Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı 12:47 İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı
İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu 12:22 İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı 11:45 Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı

Son Dakika Haberleri
15:00 Galatasaray'da 3 isim kadro dışı kaldı! Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı
14:54 Minik Ecrin gözyaşlarıyla uğurlandı! Acılı babaannenin feryatları, yürekleri dağladı
14:48 Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi
12:42 Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı
12:37 Dizideki partneriyle samimi görüntüleri olay olmuştu! Kadir Doğulu, o görüntüler hakkında ilk kez konuştu
12:33 Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu
12:21 İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu
12:15 Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, "Bu alanda kesim yasak" afişinin altında kurban kesti
11:44 Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı
10:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz
Galatasaray'da 3 isim kadro dışı kaldı! Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı Galatasaray'da 3 isim kadro dışı kaldı! Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı         
15:00
Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli koca tarafından böyle darbedildi Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli koca tarafından böyle darbedildi         
14:53
Norveçli kadın hentbolcular bikini giymedikleri için para cezasına çarptırıldı Norveçli kadın hentbolcular bikini giymedikleri için para cezasına çarptırıldı         
14:12
UEFA maçlarının yayın hakkını alan Acun Ilıcalı: Büyük delilik yapacağım UEFA maçlarının yayın hakkını alan Acun Ilıcalı: Büyük delilik yapacağım         
13:45
Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak         
13:07
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı         
12:49
Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu         
12:34
Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı         
12:18
İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü         
11:27
Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı         
11:16
2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu 2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu         
10:54
Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi         
10:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz         
10:37
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim         
09:52
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı         
22:10
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 15:04:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Antalya'da hafif ticari araç direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement