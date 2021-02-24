Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasarlı trafik kazasına karışan taraflardan biri, gazetecilere saldırdı.
Hüseyin B. yönetimindeki 07 GV 249 plakalı otomobil Side Kavşağı'nda Mehmet Beşir A. idaresindeki 10 BS 403 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralananın olmadığı kazada, araçlardan birinde bulunan Ezgin D. ile Sevilay D. ve sürücü Mehmet Beşir A, kazayı görüntülemeye çalışan gazetecilere saldırdı.
Jandarma ve polis ekipleri, şüphelilerin ifadesini almak istedi.
Karakola gitmemek için direnen Sevilay D, 1 yaşındaki çocuğu yere atmakla tehdit etti.
Ekiplerin uzun uğraşları sonrası sakinleştirilen çift, Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Antalya'da hasarlı trafik kazasına karışan aile gazetecilere saldırdı - Son Dakika