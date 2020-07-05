ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sıcaktan bunalan köpekler, suyla oynayıp serinliyor.

Kavurucu sıcakların yaşandığı Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde alarm durumuna geçildi. Merkezde bir yandan sokak hayvanlarının tutulduğu bölümlerin detaylı temizliğiyle birlikte parazit ilaçlaması yapılırken diğer yandan sıcaktan bunalan hayvanların suyla oynayıp serinlemesi sağlanıyor. Özellikle sokak köpekleri, hortumla sıkılan suyun altında serinliyor. Hayvanların tutulduğu bölümler de özellikle öğle saatlerinde ıslatılıyor. Belediyenin veteriner hekimlerinden Ayşe Gencer, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde merkezdeki hayvanların suyla rahatlamalarının sağlandığını söyledi. Gencer, "Komşularımızdan, belediyemizin parklarda yer alan su kaplarını kontrolünü yapmalarını ya da sitelerinin, apartmanlarını önüne bir kap su bulundurmalarını rica ediyoruz" dedi.