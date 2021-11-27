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Son dakika haberi... Antalya'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Antalya'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

27.11.2021 14:04
Son dakika haberi... Antalya'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı'nda iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bacağından yaralanan O.A. ile B.O. çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Y.A, A.B. ve G.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.B. ile G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde olay ve şüphelilerin kaçması yer alıyor.

Sorgun Mahallesi, Manavgat, Antalya, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Antalya'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Antalya'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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