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Son dakika haber: İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2) - Son Dakika

Son dakika haber: İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)

17.07.2021 12:40

Son dakika haberler: Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu polis memuru ile oğlu öldü, 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu polis memuru ile oğlu öldü, 5 kişi yaralandı.

İsa Karadine idaresindeki 06 HZL 76 plakalı otomobil, Akseki- Manavgat kara yolu Gökçebel mevkisinde, Barışcan Ç'nin kullandığı 06 BTT 468 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Karadine olay yerinde hayatını kaybetti. İsa Karadine'nin 5 yaşındaki oğlu Emir, diğer sürücü Çakıroğlu ile 4 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emir Karadine müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Antalya- Konya kara yolu, yaklaşık 3 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Son dakika haber: İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Son dakika haber: İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Son dakika haber: İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Son dakika haber: İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Son dakika haber: İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Son dakika haber: İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Son dakika haber: İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Son dakika haber: İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Son dakika haber: İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)

Polis Memuru, Otomobil, Antalya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2) - Son Dakika


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