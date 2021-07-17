Son dakika haber: İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2) - Son Dakika

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emir Karadine müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Karadine olay yerinde hayatını kaybetti. İsa Karadine'nin 5 yaşındaki oğlu Emir, diğer sürücü Çakıroğlu ile 4 kişi yaralandı.

Antalya 'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu polis memuru ile oğlu öldü, 5 kişi yaralandı.

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