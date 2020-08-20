Son dakika haberi... Antalya'da ırmağa balık tutmaya giden kişi ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi... Antalya'da ırmağa balık tutmaya giden kişi ölü bulundu

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşıyla ırmağa balık tutmaya giden kişi ölü bulundu.

Son dakika haberi... Antalya'da ırmağa balık tutmaya giden kişi ölü bulundu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşıyla ırmağa balık tutmaya giden kişi ölü bulundu.

Gece saatlerinde Manavgat Irmağı'na giden Bahri Sert (63), Boğaz mevkisinde birlikte balık tuttuğu arkadaşından bir süre sonra uzaklaştı.

Havanın aydınlanmaya başlamasına rağmen yanına gelmeyen Sert'e telefonla ulaşamayan arkadaşı, çevrede arama yaptı.

Bahri Sert'i yerde hareketsiz bulan arkadaşı, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Sert'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evli ve bir çocuk babası Sert'in emekli olduğu ve haftada birkaç gün balık tutmak için Manavgat'a geldiği öğrenildi.

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 16:23

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Antalya'da ırmağa balık tutmaya giden kişi ölü bulundu - Son Dakika
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