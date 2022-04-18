Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sit alanında kaçak yapan yabacı uyruklu şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Küçüklü Mahallesi'ndeki Asartepe sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Kaçak kazı yapan yabancı uyruklu S.P.J. suçüstü yakalandı. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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