Son dakika haberi: Antalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Antalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonu

22.04.2022 13:13
Son dakika haberi: Antalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonu

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Kepez ve Finike ilçelerinde düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak sigara ile tütün ve mamulleri ele geçirildi.

Antalya'nın Kepez ve Finike ilçelerinde düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak sigara ile tütün ve mamulleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, il genelinde kaçak ve sahte sigara ile tütün satanlara yönelik çalışma başlattı.

Finike ve Kepez'de bir iş yeri ve kamyonette yapılan aramada, 5 bin 400 içi tütünle doldurulmuş sahte sigara, 304 bin 600 boş makaron, 48 kilogram tütün, 2 sigara basma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaçak Sigara, Antalya, Kepez, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Antalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonu - Son Dakika


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