Son dakika haberi | Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı

19.10.2022 12:04
Son dakika haberi | Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı

Son dakika haber... Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kepez ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İki ilçede bazı şüphelilerin ev ve eklenti yerlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 129 bin 500 doldurulmuş makaron, 141 bin 400 boş makaron, 12 bin paketleme naylonu, 3 kompresör, 5 dolum makinesi, tabanca ve 115 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili V.A, H.A, M.A, M.A.E, A.A. ve E.H.O, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Aydın haberi! Didim'deki televizyon hırsızları polis engeline takıldı Aydın haberi! Didim'deki televizyon hırsızları polis engeline takıldı Antalya gündem haberleri: Antalya'da ormanlık alandaki cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı Antalya gündem haberleri: Antalya'da ormanlık alandaki cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı Antalya haberleri | Finike'de erken yetişen limonların hasadına başlandı Antalya haberleri | Finike'de erken yetişen limonların hasadına başlandı

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 18:16:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement