İki ilçede bazı şüphelilerin ev ve eklenti yerlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 129 bin 500 doldurulmuş makaron, 141 bin 400 boş makaron, 12 bin paketleme naylonu, 3 kompresör, 5 dolum makinesi, tabanca ve 115 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

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