Son dakika haberi! Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu akşam nasıl şampiyon olur? İşte o ihtimaller