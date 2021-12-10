Kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga Işık donup kaldı: Ben de inanamadım

Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla