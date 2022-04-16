Son dakika haberi! Antalya'da "kapora dolandırıcılığı" operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Antalya'da "kapora dolandırıcılığı" operasyonunda bir şüpheli yakalandı

16.04.2022 13:31
Son dakika haberi! Antalya'da "kapora dolandırıcılığı" operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kapora dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kapora dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu A.R.N'nin Güzeloba Mahallesi'nde beğendiği ev için bir emlakçıya 170 bin TL kapora verdiği ve sonrasında dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonrasında şüpheli İ.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Muratpaşa, Antalya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Antalya'da 'kapora dolandırıcılığı' operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Antalya'da "kapora dolandırıcılığı" operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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