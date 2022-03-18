Son dakika haberi... Antalya'da karısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Antalya'da karısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

18.03.2022 17:13
Son dakika haberi... Antalya'da karısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberleri: Antalya'nın Alanya ilçesinde karısını boğarak öldüren sanığın yargılandığı davada savcının mütaalası istendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde karısını boğarak öldüren sanığın yargılandığı davada savcının mütaalası istendi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmada maktul Aslıhan Ö'nün annesi Cemile ve babası Avni K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Mesut Ö. (29) ile tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nden Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Mahkemede savunma tanıkları, maktulün sanığı sık sık aradığını ve sözlü tartışmalarda da hakaret ettiklerini öne sürdü.

Savunma tanıklarının dinlendiği sırada anne Cemile K. hakim tarafından dışarı çıkarıldı. Tanık ifadelerinin ardından söz alan sanık Mesut Ö. aralarında sık sık yaşanan sorunlar nedeniyle 2019 yılında boşanma davası açtığını ancak yakınların devreye girmesiyle kararından vazgeçtiğini söyledi.

Müşteki avukatları ise savunma tanıklarının yönlendirilmiş tanıklar olduğunu ve görmeye dayalı bir şey olmadan konuştuklarını ifade etti.

Baba Avni K. ise sanığın dosyalarının olduğunu ancak bundan hiç bahsedilmediğini dile getirerek, şikayetlerinin aynen devam ettiğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve savcılık mütalaasının verilmesine karar vererek, duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi.

Olay

İlçe Jandarma Komutanlığına geçen yıl 20 Mayıs'ta giderek eşi Aslıhan Ö'nün kaybolduğunu bildiren Mesut Ö, araştırma sonucu gözaltına alınmıştı. Eşini boğarak öldürdüğünü itiraf eden şüpheli, ifadesinde cenazeyi mahalle dışındaki arazide iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğünü söylemişti.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Antalya, Cezaevi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Antalya'da karısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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