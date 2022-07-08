Son dakika haberi! DEMRE'DE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi! DEMRE'DE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI

08.07.2022 10:22

Son dakika haber... ANTALYA'nın Demre ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada Erdoğan Duran (46) yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada Erdoğan Duran (46) yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolunun Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi geçişindeki hastane kavşağında meydana geldi. Demre yönünden Finike'ye doğru giden B.G. (33) yönetimindeki 07 BBB 40 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Erdoğan Duran yönetimindeki 15 HA 360 plakalı otomobile arkadan çarptı. B.G. yönetimindeki otomobil duramayıp, yolun alt tarafındaki seranın kenarına uçarken, çarptığı otomobil ise takla attı. Kazada, Erdoğan Duran ve aynı araçta bulunan eşi Feride Duran ile diğer aracın sürücüsü B.G. ve aynı araçtaki Z.U. (64) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Erdoğan Duran ve eşi Feride Duran'ı çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Demre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede kalbi duran Erdoğan Duran, yeniden yaşama döndürüldükten sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, ancak burada tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Erdoğan Duran'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yaralılardan Z.U.'nun da durumunun ağır olduğu belirtildi. Hastanede tedavisi tamamlanan B.G., gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

Finike, Demre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! DEMRE'DE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! DEMRE'DE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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