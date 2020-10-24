Son dakika haberi... Antalya'da kaybolan kişi ormanda bulundu - Son Dakika

Antalya'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 79 yaşındaki kişi, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bitkin halde bulundu.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvuran Sinan Erdoğan, 79 yaşındaki babası Ahmet Erdoğan'ın Türktaş Mahallesi'ndeki evinden ayrıldığını ve bir daha haber alamadıklarını bildirdi.

Komando timleri ile iz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmalarında Erdoğan, bir gün sonra ormanlık alanda bitkin halde bulundu.

Sedyeye alınarak ormanda bir süre taşınan Erdoğan, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.