Son dakika haberi: Antalya'da keçi otlatma kavgasında bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor - Son Dakika

Antalya'da parkta keçi otlama kavgasında bir kişiyi satırla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mert Can D, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Mert Can D, evde bilgisayar oyunu oynadığı sırada kız kardeşinin bir grubun anne ve babasını dövdüğünü söylemesiyle olayı öğrendiğini söyledi.

Evde bulunan kurusıkı tabancayı alarak olay yerine gittiğini belirten Mert Can D, kalabalık bir grubun elinde demir sopa ve bıçak olduğunu, grubu dağıtmak için havaya ateş açtığını kaydetti.

Bunun üzerine annesinin isteğiyle eve gittiğini ancak kavganın büyümesi üzerine tekrar geri döndüğünü anlatan Mert Can D, "Kalabalık grup babamı dövüyordu, annemde onu kurtarmaya çalışıyordu. Maktul anneme sopayla vurmaya çalışıyordu, ben de annemi çekip kurtarırken maktulün kardeşi demirle bana saldırırken maktulün kafasına vurdu. Ben de anneme saldırmasın diye müdahale ettim. Ben maktulü öldürmedim." ifadesini kullandı.

Müşteki Gülperi U, olay günü parkta keçi otlatıldığını, muhtarın keçileri otlatan kişiyi uyarmak istediğini söyledi.

Olayın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü, muhtarı tanıyan herkesin de olay yerine geldiğini aktaran Gülperi U, "Mert Can silahıyla 3-4 el ateş etti. Eşime doğru ateş edince Eşref Demircan silahı aldı ve polise teslim etmek için arabaya attı. O sırada sanık küfrederek eve gitti ve satır getirdi. Arabanın yanında bekleyen Eşref Demircan'a saldırdı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bir kişinin, 8 Temmuz'da Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki parkta keçi otlatması üzerine çıkan tartışmada satırla yaralanan Eşref Demircan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Mert Can D. tutuklanmıştı.