Son dakika haberi... Antalya'da kısıtlama günlerinde belediye ve polis ekipleri farklı noktalara kedi ve köpek maması bıraktı - Son Dakika

Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için şehrin değişik noktalarına mama bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokakta yaşayan hayvanların mağdur olmaması için harekete geçti.

Belediye ve polis ekipleri, başta Karaalioğlu Parkı olmak üzere kentin çeşitli noktalarına mama ve su kapları yerleştirdi. Ekipler, kısıtlama sürecinde bu kaplara 200 kilogram köpek, 150 kilogram kedi maması koydu.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görev yapan polis memuru Burak Hazır, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasına gelen ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle iletişime geçtiklerini söyledi.

Belediye ekiplerinin sağladığı mamaları Antalya'nın çeşitli noktalarına birlikte bıraktıklarını belirten Hazır, "Sokakta kalan hayvanlarımız aç kalmamış oldu. Sokak hayvanlarını hep birlikte himaye altına alarak koruyabiliriz. Ayrıca vatandaşlar HAYDİ uygulamasına üzerinden hayvanlara eziyet ve işkence yapanları ihbar edebilirler." ifadelerini kullandı.