Son dakika haberi | Antalya'da koruma altındaki kum zambaklarına zarar verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Antalya'da koruma altındaki kum zambaklarına zarar verildi

25.04.2022 17:26
Son dakika haberi | Antalya'da koruma altındaki kum zambaklarına zarar verildi

Son dakika haberleri... Antalya'nın Alanya ilçesinde koruma altındaki kum zambakları kimliği belirsiz kişilerce koparıldı ve yakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde koruma altındaki kum zambakları kimliği belirsiz kişilerce koparıldı ve yakıldı.

Yeşilöz sahiline gelen çevre gönüllüsü Güldane Şahin, dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen kum zambaklarına zarar verildiğini gördü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerince inceleme başlatıldı. Bazı zambakların kökünden söküldüğü, bazılarının ise yakıldığı tespit edildi.

Sahilde caretta caretta ve kum zambakları için 14 yıldır gönüllü olarak aralıksız nöbet tutmasıyla bilinen Şahin, cep telefonu kamerasıyla zambakların fotoğraf ve görüntülerini çekerek duruma tepki gösterdi.

Koruma altına alınmıştı

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşilöz sahiline aldıkları kötü haber için geldiğini söyledi.

Turizm sezonu başladığı için sahillerde çalışmaların arttığını ve bir takım olumsuzlukların da ortaya çıktığını dile getiren Kayhan, "Görmüş olduğunuz gibi kum zambaklarımızın olduğu yer, aynı zamanda Bakanlık tarafından korunan caretta caretta üreme alanı. Levhasının bile bulunduğu bu bölgede katliam var. Biliyorsunuz kum zambakları da caretta carettalar gibi koruma altında. Kum zambakları koparılmış ve bazıları da yakılmış. Köklerini gösterdim. Tamamen yanmamış hala daha dumanı tütüyor." ifadelerini kullandı.

Koruma altındaki kum zambaklarını koparanların 80 ila 120 bin lira ceza verildiğine dikkati çeken Kayhan, buna rağmen turistik bir cazibesi de olan çiçeğe zarar verildiğini belirtti.

Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen kum zambakları, 2016 yılında Doğa Koruma Birliğince koruma altına alınmıştı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Antalya, Kayhan, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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