Yangın, öğle saatlerinde Kumluca ilçesi Beşikçi Mahallesi Sarnıçtepe bölgesinde çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk etapta çok sayıda orman işçisi ile 8 arazöz müdahale etti. Büyüme ihtimaline karşı 4 helikopter ile 4 uçak da söndürmek için destek verdi.

Kaynak: İHA

Antalya, Kumluca, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Kumluca'da orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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