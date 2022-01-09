Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen kadın evinde ölü bulundu.
Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak'ta ikamet eden H.T'yi (33) evinde hareketsiz bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Metil alkolden zehirlendiği düşünülen H.T'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Antalya'da metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen kadın öldü - Son Dakika