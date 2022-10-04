ANTALYA'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; DEDE- TORUN ÖLDÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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ANTALYA'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; DEDE- TORUN ÖLDÜ, 4 YARALI

04.10.2022 14:21

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Durali Erdil (62) ile torunu Miray Erdil (2) yaşamını yitirdi; diğer torunu Elif Yade Erdil (8) ile İngiliz çift ve şoför de yaralandı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Durali Erdil (62) ile torunu Miray Erdil (2) yaşamını yitirdi; diğer torunu Elif Yade Erdil (8) ile İngiliz çift ve şoför de yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, D-400 kara yolu Yeşilköy Mahallesi geçişinde meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesi yönünden Kaş'a doğru giden Turgut Ç. (52) yönetimindeki 48 BAU 50 plakalı minibüs ile Durali Erdil'in kullandığı 07 FPL 74 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, ters dönüp şarampolden yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Durali Erdil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde bulunan Durali Erdil'in torunları Elif Yade Erdil ve Miray Erdil ile minibüs sürücüsü Turgut Ç. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan İngiliz turistler Staurt S. (60) ile eşi Jacoeline S. (56) ise yaralandı. İlk müdahale sonrası yaralılar, sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Miray Erdil de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; diğer 4 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DEDELERİ GEZMEYE ÇIKARMIŞ

Öte yandan Durali Erdil'in, oğlu Mehmet Erdil'in çocukları olan Elif Yade ve Miray'ı, Yeşilköy Mahallesi'ne gezmeye götürdüğü öğrenildi. Durali Erdil ile torunu Miray Erdil'in cenazelerinin, Ova Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

KAZA ANI KAMERADA

ANTALYA'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; DEDE- TORUN ÖLDÜ, 4 YARALI (2)

Antalya'nın Kaş ilçesinde, minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Durali Erdil ile torunu Miray Erdil'in yaşamını yitirdiği, Elif Yade Erdil ile İngiliz çift ve şoförün de yaralandığı kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde karşı yönlerden ilerleyen otomobille minibüsün kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı. Kazanın şiddetiyle otomobilin savrulduğu da görüntülere yansıdı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; DEDE- TORUN ÖLDÜ, 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANTALYA'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; DEDE- TORUN ÖLDÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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