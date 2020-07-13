Son dakika haberi: Antalya'da nem bulutları kentin üzerini kapladı - Son Dakika

- Antalya'da nem bulutları kentin üzerini kapladı

Sıcaktan bulananlar sahile akıntı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde nem oranının artmasıyla nem bulutları kentin üzerini kaplarken, sıcaktan bulanan yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Alanya'da nem oranının yüzde 70'lere ulaşmasıyla hissedilen hava sıcaklığı 32 dereceyi buldu. İlçenin kırsal bölgelerini nem bulutları kaplayarak görüş mesafesini azalttı. Nemin hava sıcaklığını etkilemesiyle yerli ve yabancı turistler soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. Denizi suyu sıcaklığının da 28.1 derece ölçüldüğü ilçede tatilciler, denize ve güneşin tadını çıkardı. Bazıları kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenenler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler ise teleferiğe binerek Alanya'nın doğal güzelliklerini kuş bakışı seyretme fırsatı buldu.

"Burası benim ülkemden daha güvenli, daha güzel"

Eşiyle beraber Sırbistan'dan Alanya'ya tatile gelen Bratislav Dimiyrijevic Türkiye'yi çok beğendiklerini söyledi. Dimiyrijevic, "Burada Korona virüs tedbirleri güzel. Konakladığımız otelde hizmet gayet güzel, herkes maske takmış şekilde önlemler güzel. Burası benim ülkemden daha güvenli, daha güzel" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.