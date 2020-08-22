ANTALYA'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan yangına müdahale edilirken, alevlerin çevredeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Serik ilçesine bağlı Tonguçlu Mahallesi Kaşıkçı mevkisinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle bir anda büyüyen yangın, çevreye yayıldı. Kaşıkçı mevkisinden Aklar bölgesine doğru ilerleyen yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yaptı.