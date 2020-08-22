Son dakika haberi... Antalya'da orman yangını (5)
Son dakika haberleri: 'AYNI BÖLGE 1983 VE 1986 YILLARINDA DA YANDI'Antalya'nın Serik ilçesinde kontrol altına alınan yangınla ilgili söndürme çalışmaları sürerken, yapılan ilk tespitlere göre yangının anız yakılmasından dolayı çıktığı ve ormanlık alana sıçradıktan sonra da rüzgarın etkisiyle büyüdüğü belirlendi.
'AYNI BÖLGE 1983 VE 1986 YILLARINDA DA YANDI'
Antalya'nın Serik ilçesinde kontrol altına alınan yangınla ilgili söndürme çalışmaları sürerken, yapılan ilk tespitlere göre yangının anız yakılmasından dolayı çıktığı ve ormanlık alana sıçradıktan sonra da rüzgarın etkisiyle büyüdüğü belirlendi. Yangının çıktığı Töngüçlü Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Büyükak, "Yangın Yukarı Hacıhasanlar mevkisinde başladı. Duman çıktığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Onlar da anında müdahalede bulundu. Rüzgarın hızıyla yangın çok hızlı bir şekilde büyüdü. Belediyenin araçları da geldi. Ne kadar müdahale edilse de rüzgarın farklı yönlerden esmesiyle yangın büyüdü. Uçak ve helikopterle müdahale edildi. Aynı bölge 1983 ve 1986 yıllarında da yandı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 19:09
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Antalya'da orman yangını (5) - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sağlık Örgütü, 12 yaş ve üzerindeki çocukları maske kullanımı konusunda uyardı AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney, hayatını kaybetti Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım 60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu Sokak ortasındaki vahşi cinayette bir zanlı tutuklanırken 2 fail aranıyor Emre Belözoğlu'nun garajında toplam 8 milyon TL değerinde 3 arabası bulunuyor 14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı