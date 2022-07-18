Son dakika haberi: Antalya'da otel lojmanından gelen atık su balık ölümlerine neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Antalya'da otel lojmanından gelen atık su balık ölümlerine neden oldu

18.07.2022 16:33
Son dakika haberi: Antalya'da otel lojmanından gelen atık su balık ölümlerine neden oldu

Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelin lojmanlarından Nifrit Çayı'na dökülen atık suyun, çayda kirlilik ve balık ölümlerine neden olduğu tespit edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelin lojmanlarından Nifrit Çayı'na dökülen atık suyun, çayda kirlilik ve balık ölümlerine neden olduğu tespit edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığından edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi'nden geçerek denize dökülen Nifrit Çayı'nın atık madde dökülerek kirletildiği ve balık ölümlerine sebep olunduğu tespit edildi. Konu ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda, atık suyun bölgede bulunan bir otelin Karacalar Mahallesi'nde bulunan lojmanlarından geldiği belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Koruma Timi tarafından konu ile ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarına devam edildiği belirtildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Antalya'da otel lojmanından gelen atık su balık ölümlerine neden oldu - Son Dakika

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