Son dakika haberi... Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
13.11.2020 20:49
Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Yasin Kırca idaresindeki plakasız motosiklet, İslamlar Mahallesi İncebel mevkisi D-400 kara yolunda, Z.S. yönetimindeki 07 ESZ 21 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, motosiklet sürücüsü Kırca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum Rusya maçı öncesi millilerde Orkun Kökçü ile Mert Çetin sakatlandı Esenyurt'ta Miss Uganda'nın düzenlediği kulübün sahibi gözaltında Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 3045 yeni vaka tespit edildi Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Gaybubet evinde "maklube" sofrasında yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı Vicdansız anne 3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı, verdiği ifade şoke etti