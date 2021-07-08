Son dakika haberi... Antalya'da otomobilden iş yerine silahla ateş eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilden bir iş yerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı.

Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 2047 Sokak'taki oto tamir ve bakım servisi önüne otomobille gelen şüpheliler, aracın içinden tabancayla birkaç el ateş ederek bölgeden kaçtı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından aracı tespit ederek, Salkımevler Mahallesi'nde otomobildeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sürücü İ.D'ye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, otomobilin arka plakasını sökmek suçlarından 4 bin 552 lira para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.D. tutuklandı. Diğer zanlı serbest bırakıldı.