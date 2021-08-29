Son dakika haberi... Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. M.İ'nin (40) kullandığı 01 L 5688 plakalı otomobil, Kurşunlu Şelalesi yakınlarında karşı şeritte yürüyen Resmiye Engel'e (34) çarparak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Engel'in yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. İncelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Engel'in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Tedavisi tamamlanan sürücü M.İ. gözaltına alındı. Engel'in çalışmak için seraya gittiği, 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor

Ev sahibini şaşkına uğratan çiçek hırsızı! Yaşlı kadın, gözüne kestirdiği çiçeği saksıdan söküp çaldı

Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Hidemasa Morita, yarın 17.25'te İstanbul'a geliyor

Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var

Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu

Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken

1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm