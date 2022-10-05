Son dakika haberi: Antalya'da otomobiller çarpıştı; baba öldü, polis oğlu yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Antalya'da otomobiller çarpıştı; baba öldü, polis oğlu yaralı

05.10.2022 11:28
Son dakika haberi: Antalya'da otomobiller çarpıştı; baba öldü, polis oğlu yaralı

Son dakika haberler: ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru sürücü Erdem Söyler yaralanırken, babası İbrahim Söyler (68) ise hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru sürücü Erdem Söyler yaralanırken, babası İbrahim Söyler (68) ise hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan diğer sürücü G.K., polis ekiplerince her yerde aranıyor.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Orta Mahalle Gedik kavşağındaki ışıklarda meydana geldi. Polis memuru Erdem Söyler'in kullandığı 66 DR 154 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen G.K. yönetimindeki 07 GKY 15 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Erdem Söyler ile babası İbrahim Söyler'in bulunduğu otomobil, alev aldı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki alevler, itfaiyecilerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekibi ise İbrahim Söyler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Erdem Söyler de Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Söyler'in sağ kolunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenmeler olduğu belirtildi.

BABASINI HAVALİMANINDAN ALMIŞErdem Söyler'in, Serik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu; babasını havalimanından aldıktan sonra ilçedeki evlerine döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan kazadan sonra kaçtığı belirlenen 07 GKY 15 plakalı otomobilin sürücüsü G.K.'nin yakalanması için polis, çalışma başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Antalya'da otomobiller çarpıştı; baba öldü, polis oğlu yaralı - Son Dakika

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