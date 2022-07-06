Son dakika haberi... Antalya'da park halindeki boş yolcu otobüsünde yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi... Antalya'da park halindeki boş yolcu otobüsünde yangın

06.07.2022 09:09
Son dakika haberi... Antalya'da park halindeki boş yolcu otobüsünde yangın

Son dakika haberleri: Antalya'da park halindeki yolcu otobüsü orta bölümünde çıkan yangında büyük çapta hasar gördü.

Antalya'da park halindeki yolcu otobüsü orta bölümünde çıkan yangında büyük çapta hasar gördü. Olayda kimse yaralanmazken, yangının başladığı alandaki panik cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3109 Sokak üzerinde park halindeki boş bir şehirlerarası yolcu otobüsünde çıktı. 38 RH 812 plakalı otobüsün orta kapı yanından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada yakın bir noktada yemekte bulunan otobüsün şoförü Kazım U. ve diğer personel koşarak olay yerine geldi. Otobüsün ön kapısından içeri girmeye çalışan personel yoğun duman sonucu başarılı olamadı. Kısa sürede kapının yanındaki bölümü alevler kapladı ve siyah dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 10 dakika içinde yangın tamamen söndürüldü. Soğutma işleminin ardından itfaiye ekipleri yan bölümdeki gıda maddelerini dışarı çıkardı. Personelin çanta ve kıyafetlerinin de yandığı görüldü. Otobüsün orta bölümünde ve içeride büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Otobüsün personelleri büyük üzüntü yaşadı. İtfaiye ve polis ekiplerinin incelenmesinin ardından personel polis merkezine götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

Öte yandan, yangının büyümesi, personelin kapıyı açmaya çalışması ve vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde personelin yanan otobüse girmeye çalışması üzerine vatandaşlar, "Araba sürülür mü girme ağabey içeri, ağabey bu araya girilmez, girme içeri" dedikleri görüldü. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Antalya'da park halindeki boş yolcu otobüsünde yangın - Son Dakika

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