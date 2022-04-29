Son dakika haberi... Antalya'da sahte polis kimliği ile 56 bin dolar dolandıran 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Antalya'da sahte polis kimliği ile 56 bin dolar dolandıran 4 şüpheli yakalandı

29.04.2022 15:43
Son dakika haberi... Antalya'da sahte polis kimliği ile 56 bin dolar dolandıran 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Antalya'da yabancı uyruklu şahıs kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü.

Antalya'da yabancı uyruklu şahıs kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Toplamda 56 bin 750 dolar ve 2 bin 400 TL dolandıran 4 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

Antalya'da yabancı uyruklu W.A.A.A.W'yi arayan dolandırıcılar kendisini polis olarak tanıttı. Güven sağlamak için WhatsApp üzerinden sahte polis kimliği gönderen dolandırıcılar aynı zamanda W.A.A.A.W'nin kızını da arayarak iki şahsı da baskı altına alarak yönlendirdi. Banka hesabında bulunan 29 bin 750 doları kendi hesaplarına havale ettiren dolandırıcılar, müştekilerin evine giderek 27 bin dolar ve 2 bin 400 TL'yi de elden aldı. Toplamda 56 bin 750 dolar ve 2 bin 400 TL dolandırılan W.A.A.A.W., ve kızı polise ihbarda bulunması üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan incelemelerde havale edilen 29 bin 750 dolara bloke koyulurken şüphelilerin İ.P, İ.S, İ.G, ve A.H, olduğu tespit edildi. Benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edilen 4 şüpheli Muratpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Siirt'te hırsızlık şüphelisi yakalandı Siirt'te hırsızlık şüphelisi yakalandı Siirt'te kumar oynayan 5 şahsa 9 bin 95 TL para cezası Siirt'te kumar oynayan 5 şahsa 9 bin 95 TL para cezası

Türk Lirası, Antalya, dolar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Antalya'da sahte polis kimliği ile 56 bin dolar dolandıran 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:41 İYİ Parti İl Başkanı'na canlı yayında "P...k" diye AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen kendisini böyle savundu: Dil alışkanlığı!
15:37 İçkili masada "Kadir Gecesi" paylaşımı yapan çalışanlar işten çıkarıldı
15:37 İBB çalışanı olarak lanse edilen Şafak D.'nin iddiaları reddetti: Hiçbir zaman PKK'nın içinde yer almadım
15:25 Turuncu kategoride aranan 'Reber' kod adlı terörist Hakkari'deki operasyonda etkisiz hale getirildi
15:14 Galatasaray'daki seçim iptal oldu! İki başkan adayı kameralar karşısında yeni tarihi açıkladı
15:09 Ramazan Bayramı'nda şemsiyenizi yanınızdan ayırmayın! Meteoroloji bölge bölge uyardı
15:00 MFÖ'nün solistlerinden Özkan Uğur, 3. kez kanser olduğunu duyurdu
14:52 Kadir Gecesi'nde Devlet Bahçeli ile görüşen Hakan Ural detayları anlattı
14:40 Vernik fabrikasını ziyaret eden Şadi Yazıcı fotoğraf paylaştı, patlamanın şiddeti ortaya çıktı
14:34 İBB'nin "bizim çalışanımız değil" dediği, PKK kampından görüntüleri çıkan Şafak Duran tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 15:50:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Antalya'da sahte polis kimliği ile 56 bin dolar dolandıran 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement