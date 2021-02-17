Son dakika haberi... Antalya'da sazlık alanda yangın (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi... Antalya'da sazlık alanda yangın (2)

Son dakika haberi... Antalya'da sazlık alanda yangın (2)

17.02.2021 17:19

Son dakika gündem haberi... KONTROLLÜ ŞEKİLDE YANIYORAntalya'nın Kaş ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının itfaiye ve orman ekiplerinin kontrolünde sazlık alan içerisinde devam ettiği belirtildi.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE YANIYOR

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının itfaiye ve orman ekiplerinin kontrolünde sazlık alan içerisinde devam ettiği belirtildi. Yangının oluşturduğu sıcaklık nedeniyle bölgedeki bir seranın plastik örtüsünün zarar gördüğü kaydedilirken, diğer seralarda ise herhangi bir zarar oluşmadığı öğrenildi. İtfaiye ve orman ekiplerinin seraların etrafında bekleyişi ise sürüyor.


Kaynak: DHA
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Antalya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Antalya'da sazlık alanda yangın (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Antalya'da sazlık alanda yangın (2) - Son Dakika
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