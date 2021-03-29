Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 402 kişiye, 1 milyon 232 bin 161 lira ceza verildi.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

Paylaşımında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yapılan yasal işlemlere ilişkin bilgi veren Yazıcı, "Antalya'mızda cumartesi 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 402 kişiye, 1 milyon 232 bin 161 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kurallara uyarak evlerinde kalan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.