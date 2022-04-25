Antalya'da 11-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 88 farklı 'torbacı' operasyonunda yakalanan 88 kişiden 13'u tutuklandı.
Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Antalya genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 11-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 88 farklı operasyonda 88 şahıs yakalandı. Operasyonlarda toplamda 2 kilo 200 gram eroin, 2 kilo 300 gram metamfetamin, 200 gram esrar ve 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 13'ü tutuklandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da son bir haftada 88 'torbacı' operasyonu: 13 tutuklama - Son Dakika