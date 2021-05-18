Tabancayı eline alarak iş yerini tahliye etmek istemeyen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Tabancayı eline alarak iş yerini tahliye etmek istemeyen şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da tahliye kararı bulunan iş yerinden çıkmamak için direnen zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da tahliye kararı bulunan iş yerinden çıkmamak için direnen zanlı gözaltına alındı. Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Seyir Terası'nda bulunan büfenin sözleşme süresinin sona ermesi üzerine, bölgeyi işleten firma yetkilileri, polis ekipleri eşliğinde iş yerine geldi. Bu sırada iş yerinde bulunan M.C.S, iş yerinden çıkmamak için elindeki tabancayla direndi. Polis ekipleri işletmeden biraz uzaklaşarak bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Büfenin bulunduğu Konyaaltı Caddesi de trafiğe kapatıldı, olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Şüpheli yaklaşık yarım saatlik ikna çalışmasının ardından olay yerine gelen bir arkadaşı tarafından ikna edildi. Gözaltına alınan M.C.S, polis merkezine götürüldü. Zanlının götürülmesinin ardından iş yerinin tahliyesine başlandı.

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