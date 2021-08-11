Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Erkan'ın cenazesi burada yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!