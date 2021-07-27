Trafoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki elektrik trafosundan dumanlar yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ve elektrik dağıtım şirketine bildirdi.

Zaman zaman patlamaların olduğu trafo, mahallede kısa süreliği paniğe neden oldu.

Polis ekipleri, trafoya ulaşan yolları bir süreliğine trafiğe kapattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Mahalleye, çalışma nedeniyle bir süreliğine elektrik verilemedi.