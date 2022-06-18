Tüfekle öldürülen anne ve 2 çocuğunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tüfekle öldürülen anne ve 2 çocuğunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi

18.06.2022 14:03

Antalya'nın Serik ilçesinde dün av tüfeğiyle öldürülen kadın ve iki çocuğunun cenazeleri teslim alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde dün av tüfeğiyle öldürülen kadın ve iki çocuğunun cenazeleri teslim alındı.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, anne Selda Muti'nin (25) babası Erdoğan Acar'a teslim edildi. Naaşların alınması sırasında aile üyeleri üzüntü yaşadı.

Erdoğan Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muti çiftinin 5 yıl önce kaçarak evlendiklerini ve aileler arasında yıllardır husumet olduğunu söyledi.

Cenazelerin Bozdoğan Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Onur Muti'nin (24) durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bozdoğan Mahallesi'nde yaşayan Onur Muti, dün eşi Selda, 3 yaşındaki bedensel engelli kızı Beyhan Su ve 7 aylık oğlu Ata'yı av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Cinnet getiren babanın öldürdüğü anne ile 2 çocuğun cenazesi morgtan alındı Cinnet getiren babanın öldürdüğü anne ile 2 çocuğun cenazesi morgtan alındı Eşi ve 2 çocuğunu tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı Eşi ve 2 çocuğunu tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüfekle öldürülen anne ve 2 çocuğunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 16:31:33. #1.13#
SON DAKİKA: Tüfekle öldürülen anne ve 2 çocuğunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement