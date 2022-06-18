Erdoğan Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muti çiftinin 5 yıl önce kaçarak evlendiklerini ve aileler arasında yıllardır husumet olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tüfekle öldürülen anne ve 2 çocuğunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi - Son Dakika

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