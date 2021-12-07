Son dakika haberi! Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü - Son Dakika

Antalya'da aşçılık yaptığı özel yurttaki üniversite öğrencisini öldüren zanlı, gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İ.G. (38), Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi M.S.T'ye (18), henüz bilinmeyen nedenle yurdun yemekhanesinde satırla saldırdı.

M.S.T'nin yaşamını yitirdiği olayla ilgili yurttaki diğer öğrencilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri İ.G'yi gözaltına aldı.

Cenaze, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüphelinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemleri sürüyor.

Zanlının yurtta 2 ay önce çalışmaya başladığı öğrenildi.