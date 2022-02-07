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Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi

07.02.2022 19:56
Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi

Son dakika haber... Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli aranıyor.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli aranıyor.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde ikamet eden A.P'nin uyuşturucu ticareti yaptığı tespiti üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada 2 kilogram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli A.P'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Antalya, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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