Son dakika haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurduğu ve kullandığı belirlenen S.Ç, Ö.Y. ve S.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, muşta ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan S.Ç'nin 23, Ö.Y'nin 12 ve S.C'nin 9 suç kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.