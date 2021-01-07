Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

07.01.2021 17:09
Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Korkuteli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık üç ay süren çalışmanın ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında bir avukatın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, avukat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yürütülen çalışma kapsamında 28 kişi hakkında da uyuşturucu kullanma ve bulundurmaktan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Uyuşturucu Ticareti, Korkuteli, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika


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