Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.E.K'nin (69) Tekirova Beycik Mahallesi'ndeki evinde skunk bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 8 kök skunk bitkisi, 30 gram esrar, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheli F.E.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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